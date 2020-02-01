Москва, , 17:09 — REGNUM Писатель Захар Прилепин признался, что пока не ждёт изменения ситуации вокруг ЛНР и ДНР. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 1 февраля в рамках работы учредительного съезда партии «За правду».

«Я с самого начала всех этих событий с 2014 года постоянно и убеждённо говорил, что те территории Донбасса, которые были отвоеваны ополчением, они в принципе не возвращаемы, — сказал Прилепин. — На тех или иных основаниях это перейдёт в состав и под юрисдикцию России. Все эти процессы происходят. Конечно, для жителей Донбасса они происходят не так скоро, не так заметно, как хотелось бы. Поэтому радикального изменения ситуации я не вижу и не предполагаю».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Москве проходит учредительный съезд партии «За правду».

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