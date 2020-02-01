Москва, , 16:58 — REGNUM Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, сообщается 1 февраля на сайте Русской православной церкви.

Отмечается, что встреча Медведева и его супруги с патриархом прошла в патриарших покоях Храма Христа Спасителя.

«Гости поздравили предстоятеля Русской православной церкви с 11-й годовщиной интронизации, пожелав Его Святейшеству крепости духовных и телесных сил в первосвятительском служении», — говорится в сообщении.

Медведев преподнес патриарху Кириллу старинную гравюру с изображением Симонова монастыря Москвы и букет белых роз.

Напомним, одиннадцать лет назад в храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония интронизации патриарха Кирилла. Он был избран предстоятелем Русской православной церкви её Поместным собором, который состоялся впервые с 1990 года.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В старших классах совмещал учебу с работой техника-картографа в Ленинградской комплексной геологической экспедиции Северо-Западного геологического управления.

В 1969 году был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С отличием закончил Ленинградскую духовную академию, в 1989 году назначен председателем Отдела внешних церковных сношений, в сан митрополита возведен в 1991 году.

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