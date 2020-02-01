Париж, , 16:54 — REGNUM Началом формирования Европейского альянса независимых наций можно назвать выход Великобритании из Европейского союза. Об этом сообщила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на странице в соцсети Twitter.

«Brexit (выход Великобритании из Европейского союза) должен ознаменовать начало строительства Европейского альянса независимых наций… — написала она. — ЕС останется в истории как громкий провал».

Как сообщало ИА REGNUM, выход Великобритании из ЕС состоялся 31 января в 23:00 по лондонскому времени (1 февраля 02:00 мск). Великобритания стала первой страной в истории, покинувшей данное объединение.

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