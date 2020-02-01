Рига, , 16:44 — REGNUM Более 130 человек собралось на Фабрике дизайна Рижского технического Университета на организованный при участии Министерства обороны Латвии первый промышленный хакатон Garage48 Defence Makeathon 2020, пишет портал sargs.lv.

Задача участников мероприятия в течение 48 часов разработать и предложить функциональные прототипы решений в области безопасности и обороны. На открытие хакатона выступил министр обороны Артис Парикс, который сказал, что Латвия нуждается в новых идеях для обороны и что страна тратит на эти нужды 2% бюджета.

Известно, что на Garage48 Defence Makeathon 2020 представлены идеи и решения в области механизма отклонения пуль, инфракрасных камер, системы безопасной передачи данных и другие. Для участия в Латвию приехали представители из Литвы и Эстонии, а также студенты из Великобритании, Индии, Финляндии, Армении, Намибии, США, Бразилии, которые сейчас учатся в Латвии. Победители получат приглашение на самую большую выставку оборонной индустрии Eurosatory 2020, а также билеты на технологические фестивали Techchill и Lattitute59.