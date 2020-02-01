Москва, , 16:41 — REGNUM Голливудский актёр Стивен Сигал признался, что мечтает о том, чтобы избавить мир от пропаганды и сделать его таким местом, где все люди говорили бы правду. Об этом актёр, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, завил 1 февраля, посетив учредительный съезд партии «За правду», основателем которой является писатель Захар Прилепин.

«Как всем известно, я дипломат доброй воли. Работаю в министерстве иностранных дел под руководством Сергея Лаврова, — сказал Сигал. — И я всегда за правду, и за то, чтобы другие люди говорили правду, и был мир во всем мире. Дипломатия — это не только когда ты едешь туда, где легко. Дипломатия — это когда ты едешь туда, где трудно. Туда, где напряжённые отношения. И я мечтаю о том, чтобы избавиться от пропаганды и сказать правду. Говорить правду, которая помогает другим людям тоже говорить правду. И это одна из причин того, почему я здесь. Здесь, где много талантливых людей, у которых схожие мечты и желания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в столице РФ проходит учредительный съезд партии «За правду».

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