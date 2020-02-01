Москва, , 16:41 — REGNUM Госдума может на заседании 15 апреля заслушать отчет о деятельности правительства РФ за 2019 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM, это следует из материалов, подготовленных к заседанию Совета Думы, который состоится 3 февраля.

Предполагается, что процедура отчета правительства РФ будет утверждена на заседании Совета Думы 12 марта. Традиционно отчет о деятельности правительства представляет премьер-министр. Ожидается , что отчет о работе правительством представит Михаил Мишустин.

Обычно депутатов Госдумы интересует не только отчёт о проделанной работе правительства, но и планы на будущее.