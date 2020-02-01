Каир, , 16:31 — REGNUM Палестина прекращает отношения с Соединенным Штатами и Израилем, в том числе в сфере безопасности. Об этом 1 февраля заявил президент Палестины Махмуд Аббас на заседании глав МИД Лиги арабских государств в Каире.

«Я направил послания американской и израильской сторонам, что с ними не будет впредь никаких отношений, включая координацию в сфере безопасности», — цитирует его ТАСС.

По его словам, соответствующее решение принято в связи с неприятием США и Израилем ранее подписанных соглашений и международного права.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представили проект мирного палестино-израильского урегулирования.

Так, в «сделке века» предлагается изменение границ Израиля и Палестины, а также смена столицы палестинского государства. Глава Белого дома предложил признать суверенитет Израиля над большей частью Иорданской долины, оставить Иерусалим неделимой столицей Израиля.

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