Москва, , 16:13 — REGNUM Русофобия — это способ жизни западных элит, считает писатель Захар Прилепин. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 1 февраля, в рамках работы учредительного съезда партии «За правду».

«Запад — уникальная цивилизация, мы любим Запад. Вместе с тем политические элиты Запада при первой возможности обманут и кинут. Только так и никак иначе. Русофобия — это способ жизни западных элит. Во все времена. Нам нужен контроль за элитой, элита должна сближаться с Западом только с одной целью: взять у Запада всё, что можно взять, а заплатить втрое меньше. Это и есть национальная политика, а остальное от лукавого, — сказал Прилепин. — Мы говорим: больше суверенитета! России нужно больше суверенитета. Полная продовольственная, финансовая и политическая независимость. Мы говорим о необходимости вернуть статью конституции СССР [согласно которой] земля, её недра, воды, растительность и животный мир в их естественном состоянии являются неотъемлемым достоянием народа, проживающего на нашей территории».

Кроме того, Прилепин подчеркнул, что продажа земли иностранцам, а также аренда земли иностранцами должна быть запрещена.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Прилепин, выступая в рамках съезда, заявил, что власть РФ долгое время «плодила селигерскую поросль», оказавшуюся неспособной к реальной политической деятельности.

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