Москва, , 16:08 — REGNUM Цивилизованно то, что способствует сохранению, усилению и расширению русской цивилизации, считает писатель Захар Прилепин. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 1 февраля, выступая в рамках работы учредительного съезда партии «За правду», основателем которой он и является.

«Необходимо прописать в законодательстве, что Россия вправе принимать в свой состав другие государства, решившие стать частью России путём проведения референдума, — сказал Прилепин. — Свобода — норма. Россия — это страна свободных граждан. Всякий, кто желает видеть в русском человеке холопа, рискует увидеть, как выплывают из-за острова на стрежень Стеньки Разина челны. Нашей важнейшей задачей является перезагрузка понятия «оппозиция». Сегодня понятие «оппозиция» ассоциируется исключительно с западниками. Престарые, скучные, осклизлые западники, надоевшие не намедни, ни 600 секунд назад, а уже 25 лет как надоевшие, сумели навязать совершенно устаревшие даже по мировым меркам либеральные взгляды огромной части российской молодёжи и представить себя в качестве новаторов. Они архаичны, они исповедуют архаичные взгляды».

Как заявил Прилепин, «мы должны создать образ нового, просвещённого, яркого, успешного, образованного патриота, не стесняющего своих взглядов, патриота, отстаивающего и в случае необходимости навязывающего свои взгляды». Россия же, по словам Прилепина, должна леветь в экономике и праветь во внешней политике. Это, по его мнению, и есть русский баланс.

«Нас все время заносит в сторону. Мы будем атаковать и слева, и справа. Это тоже нормально. Спросите у Стивена Сигала», — сказал Прилепин.

Напомним, что известный актер Стивен Сигал также посетил учредительный съезд партии «За правду».

Читайте ранее в этом сюжете: Писатель Захар Прилепин признался, что его «заколебали» эксцентрики