Минск, , 15:57 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео обсудил с президентом Белоруссии перспективы сотрудничества Минска с военным блоком НАТО. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

По словам Макея, встреча Лукашенко с Помпео прошла в «атмосфере абсолютного доверия и взаимопонимания».

Обсуждался широкий спектр вопросов, в частности, состоялся обмен мнениями о ситуации в регионе и перспективы сотрудничества Белоруссии с военным блоком НАТО.

Напомним, что Белоруссия входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входит и Россия. При этом военный блок НАТО объявил Россию своим стратегическим противником и постоянно наращивает свою военную инфраструктуру у западных рубежей РФ.

О каком именно сотрудничестве Белоруссии и НАТО идет речь Макей не уточнил.