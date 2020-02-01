Минск, , 15:51 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что америанские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти. Об этом Помпео заявил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«СШАхотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на сто процентов, по конкурентным ценам», — сказал Помпео.

Напомним, что госсекретарь США начал свое евразийское турне с Белоруссии. Цель визита Помпео в Минск — «подтвердить приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белоруссия не смогла договориться о покупке нефти у России по льготной цене. Поставки российской нефти в Белоруссию прекратились. Минск начал закупать нефть у Норвегии, а также искать возможности покупки у других стран. При этом ранее Белоруссия закупала нефть исключительно у России и поставлялась она по трубопроводу. Закупка нефти у других стран логистически гораздо сложнее и дороже.