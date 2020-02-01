Москва, 1 февраля 2020, 15:48 — REGNUM Долгое время власть плодила селигерскую поросль, оказавшуюся неспособной к реальной политической деятельности, считает писатель Захар Прилепин. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил 1 февраля на учредительном съезде партии «За правду».
Развивая эту мысль, Прилепин добавил, что хватит эксцентрики и постмодерна, потому что «Бог есть, Родина одна, семья — это союз мужчины и женщины, у мужчины и женщины рождаются дети, дети — это норма, а России нужны дети русских людей».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Прилепин заявил, что народное движение «За правду» претендует на власть, добивается власти и имеет право на власть.
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