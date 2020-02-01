Москва, , 15:48 — REGNUM Долгое время власть плодила селигерскую поросль, оказавшуюся неспособной к реальной политической деятельности, считает писатель Захар Прилепин. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил 1 февраля на учредительном съезде партии «За правду».

«Мы не делаем ставку на конформистов, — сказал Прилепин. — Мы делаем ставку на граждан. Либерализм в его вульгарном изводе, как оголтелое западничество и социал-дарвинизм и перманентная русофобия, не главный наш враг. Но безусловный враг. Однако мы исходим из того, что серьёзная часть российской политической, экономической элиты сформирована после 1991 года, в либеральной повестке. Случись смута, и многие из них присягнут первому же самозванцу. Огромная часть элиты не мыслит национальными категориями. Пресловутая национализация элиты по большей части не состоялась. Наша задача — влиять на элиты, навязывать смену элит, замещать собой элиту в случае необходимости. Мы не враг государства, мы реальная основа государства. Мы за правду нормального большинства. Эксцентрики заколебали».

Развивая эту мысль, Прилепин добавил, что хватит эксцентрики и постмодерна, потому что «Бог есть, Родина одна, семья — это союз мужчины и женщины, у мужчины и женщины рождаются дети, дети — это норма, а России нужны дети русских людей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Прилепин заявил, что народное движение «За правду» претендует на власть, добивается власти и имеет право на власть.

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