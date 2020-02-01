Москва, , 15:32 — REGNUM Народное движение «За правду» претендует на власть, добивается власти и имеет право на власть. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 1 февраля на учредительном съезде партии «За правду» заявил её основатель, писатель Захар Прилепин.

«Мы исходим из того, что при любых трансферах власти необходимо существование народной организации, способной обеспечить сохранение целостности России, — сказал Прилепин. — В Смуте, охватившей Россию в начале XVII века, исчезла треть населения России. Спасло Россию ополчение Минина и Пожарского. Но ополчение собралось на восьмой год смуты. К тому времени подавляющее большинство представителей элиты присягнули и первому, и второму самозванцу, а некоторые и третьему. Умнейшие чины России оказались не способны ни к чему. С тех пор смута приходила не раз, и каждый раз мы едва готовы к ней. Вывод следующий: ополчение должно быть постоянно действующим. Мы обязаны его создать. Чем занять ополчение в мирное время, мы тоже знаем. И к не мирному времени мы должны быть готовы».

Как подчеркнул Прилепин, если бы подобное ополчение имелось в России в 2014 году, границы ДНР и ЛНР проходили бы радикально дальше и «как минимум мы имели бы Херсонскую, Одесскую и Харьковскую народные республики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению представителя оргкомитета движения «За правду», кандидата на пост первого заместителя председателя партии «За правду» Александра Казакова, в современной российской политической системе очень много симулякров.

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