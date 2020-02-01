Москва, 1 февраля 2020, 15:32 — REGNUM Народное движение «За правду» претендует на власть, добивается власти и имеет право на власть. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 1 февраля на учредительном съезде партии «За правду» заявил её основатель, писатель Захар Прилепин.
Как подчеркнул Прилепин, если бы подобное ополчение имелось в России в 2014 году, границы ДНР и ЛНР проходили бы радикально дальше и «как минимум мы имели бы Херсонскую, Одесскую и Харьковскую народные республики».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению представителя оргкомитета движения «За правду», кандидата на пост первого заместителя председателя партии «За правду» Александра Казакова, в современной российской политической системе очень много симулякров.
Читайте ранее в этом сюжете: В партии «За правду» объяснили, чего не хватает политической системе РФ