Москва, , 15:10 — REGNUM В современной российской политической системе очень много симулякров, считает представитель оргкомитета, кандидат на пост первого заместителя председателя партии «За правду» Александр Казаков. Об этом он заявил 1 февраля корреспонденту ИА REGNUM, в рамках работы учредительного съезда партии «За правду», который, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, проходит в Москве.

«Мне кажется, что в названии партии обозначено то, чего больше всего не хватает современной политической системе, — сказал Казаков. — Слишком много симулякров, слишком много манипуляций. Мы противники того, чтобы власти и политические партии манипулировали общественным сознанием. Главная идея очень простая. Мы хотим не представлять интересы народа, интересы гражданского общества. Мы хотим, чтобы гражданское общество само представило свои интересы, а мы предоставим ему для этого инструменты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рок-музыкант, один из основателей рок-группы «Агата Кристи» также поддержал создание партии «За правду».

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