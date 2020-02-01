Москва, 1 февраля 2020, 15:10 — REGNUM В современной российской политической системе очень много симулякров, считает представитель оргкомитета, кандидат на пост первого заместителя председателя партии «За правду» Александр Казаков. Об этом он заявил 1 февраля корреспонденту ИА REGNUM, в рамках работы учредительного съезда партии «За правду», который, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, проходит в Москве.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рок-музыкант, один из основателей рок-группы «Агата Кристи» также поддержал создание партии «За правду».
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