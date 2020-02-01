Москва, 1 февраля 2020, 15:01 — REGNUM Вокруг общественного движения «За правду», организованного писателем Захаром Прилепиным, собираются здоровые патриотические силы, считает рок-музыкант, один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM в рамках работы учредительного съезда политической партии «За правду», который, как передает корреспондент ИА REGNUM, проходит в Москве 1 февраля.
При этом Самойлов подчеркнул, что сам он «беспартийный музыкант» и вступать в ряды какой-либо партии не планирует.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, В Москве 1 февраля проводится учредительный съезд партии «За правду».
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