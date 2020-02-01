Москва, , 15:01 — REGNUM Вокруг общественного движения «За правду», организованного писателем Захаром Прилепиным, собираются здоровые патриотические силы, считает рок-музыкант, один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM в рамках работы учредительного съезда политической партии «За правду», который, как передает корреспондент ИА REGNUM, проходит в Москве 1 февраля.

«Я знаю людей, которые были инициаторами создания общественного движения, и мне близки их взгляды, нас объединяет патриотическая позиция и сама идеология движения — что будут собираться здоровые силы, которые будут заниматься продвижением этих идей и реализацией каких-то проектов в этом направлении, — сказал Самойлов. — Я поддерживаю моих товарищей, которых я близко знаю, которые являются лидерами этого движения. Я предпочитаю не участвовать в непосредственно политических мероприятиях и в данном случае участвую, чтобы поддержать ребят, которые решили пойти в политику с правильной мотивацией и правильными идеями».

При этом Самойлов подчеркнул, что сам он «беспартийный музыкант» и вступать в ряды какой-либо партии не планирует.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, В Москве 1 февраля проводится учредительный съезд партии «За правду».

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт прокомментировал возможное создание новой политической партии в РФ