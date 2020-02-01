Эрбиль, Ирак, , 15:24 — REGNUM Власти Иракского Курдистана запретили въезд на территорию автономии трем гражданам Китая в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 1 февраля сообщает Reuters.

Пассажиры прибыли в курдскую автономию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), туда их и пришлось выдворить. Ранее подобные правила были введены и в остальном Ираке.

Напомним, многие страны мира ввели ограничения на пропуск граждан Китая на свои территории в связи со вспышкой вируса. Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации по данному поводу.

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