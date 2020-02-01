Москва, , 15:24 — REGNUM Принято решение о замене третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая будет использоваться для запуска военного спутника «Меридиан-М» с космодрома Плесецк. 1 февраля об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Первоначально запуск ракеты «Союз-2.1а» со спутником двойного назначения был запланирован на 24 января. Позже запуск был отменён и перенесён на неопределённое время.

По данным издания, задержка запуска вызвана сбоем в работе электрооборудования ракеты-носителя. Сообщается, что ракета-носитель была возвращена в монтажно-испытательный корпус.

Ракета космического назначения будет возвращена на стартовый стол после замены третьей ступени ракеты-носителя. Ожидается, что запуск будет произведён 14 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января СМИ узнали, что сбой в работе электрооборудования ракеты-носителя был выявлен при подготовке к заправке ракеты компонентами топлива за несколько часов до планируемого запуска.

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