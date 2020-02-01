Минск, , 12:14 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна вовсе не требует от Белоруссии выбирать между Москвой и Вашингтоном. Об этом он заявил сегодня, 1 февраля, в ходе своего визита в Белоруссию.

Целью своего визита в Белоруссию Помпео назвал «подчеркивание приверженности США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии». Также госсекретарь отметил, США подтверждают свое стремление к нормализации отношений с Белоруссией.

«Мы понимаем, что у вас длительная история отношений с вашими соседями, с Россией. Мы не говорим о выборе между нами и ими, мы говорим о дипломатических отношениях», — сказал Помпео на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Глава американского внешнеполитического ведомства надеется, что развитие отношений США с Белоруссией будут продолжены, в том числе в сфере инвестиций.

«Я понимаю, это то, что вы хотите. Я видел несколько отчетов по этой теме», — сказал государственный секретарь.