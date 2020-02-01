Киев, , 12:06 — REGNUM Об осуждении двух женщин, вина которых якобы состоит в организации и проведении референдума об образовании Донецкой Народной Республики, сообщили 31 января в пресс-службе «прокуратуры Донецкой области».

Судом якобы установлено, что две женщины, одна из которых — жительница села Старомихайловка Марьинского района, вторая — села Ставки Лиманского района, в мае 2014 года на территории ДНР брали участие в организации и проведении референдума об образовании Донецкой Народной Республики в качестве члена и заместителя главы участковых избирательных комиссий.

Суд вынес решение о наказании женщин в виде лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком два года и один год соответственно.

ИА REGNUM напоминает, ранее житель Донецкой Народной Республики был осужден на 11 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины.

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