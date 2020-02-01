Киев, , 11:57 — REGNUM Задача создания базы государственного и частного имущества, которое находится на территории ДНР, ЛНР, а также в Крыму, была поставлена профильным учреждениям Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы — представителя Украины в контактной группе по Донбассу Дарья Олифер 31 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Пресс-секретарь Кучмы отметила, что данный вопрос обсуждался в рамках совещания под председательством министра ветеранов, временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины Оксаны Коляды, в котором также принял участие Леонид Кучма, местная власть, главы министерств и ведомств.

«Профильным учреждениям делегировано определить базу украинского государственного и частного имущества на территории временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма», — написала представитель Леонида Кучмы, добавив, что имущество на данных территориях было «незаконно захвачено и потеряно».

По словам представителя Кучмы, на совещании также поднимались вопросы относительно готовности Украины к открытию контрольного пункта въезда-выезда «Золотое», возвращения долгов за водоснабжение от ДНР и ЛНР, проекты строительства железной дороги для соединения оккупированной Киевом территории ЛНР с сетью украинской железной дороги.

ИА REGNUM напоминает, в конце февраля 2014 года на Украине произошел антиконституционный переворот, в результате которого жители Крыма отказались быть частью Украины. В марте 2014 года жители крымского полуострова провели референдум о выходе из состава Украины и воссоединении с Россией. Однако на Украине не признают волеизъявление крымчан и считают, что Крым является территорией Украины, которую временно «оккупировала» Россия. Жители Донбасса также не захотели оставаться в составе Украины и весной 2014 года провели референдум, в результате чего были провозглашены образование ДНР и ЛНР. В апреле 2014 года Украина объявила о начале так называемой антитеррористической операции против населения Донбасса. Обстрелы территории ДНР и ЛНР фиксируются украинскими боевиками по сей день.