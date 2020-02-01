Москва, 1 февраля 2020, 10:54 — REGNUM Замглавы фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил срочно убрать с интернет-портала правой информации проект нового КоАП, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.
Соответствующее обращение парламентарий направил руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко.
«Данный проект представляется по меньшей мере странным. Считаю, предложенные в нем «новации», помимо прочего, прямо противоречат как духу, так и букве инициатив президента по изменению отдельных норм Конституции РФ, и в целом способствует обострению обстановки в стране», — отметил Нилов.
Опубликованный Минюстом новый проект КоАП вызвал широкий общественный резонанс, в Госдуме обратили внимание на непомерно высокие штрафы.