История вопроса

Новости и комментарии о проекте нового КоАП, представленного Министерством юстиции России 30 января 2020 года. Документ вызвал широкий общественный резонанс. Так, среди прочего, новая редакция кодекса содержит нормы о значительном увеличении штрафов за нарушение Правил дорожного движения и запрет использования дронов над местом проведения митингов, а также объектами вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб.

Документ разрабатывался с март 2019 года по поручению Дмитрия Медведева. Новая редакция кодекса может быть введена в действие с 1 января 2021 года.

