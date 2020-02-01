Москва, , 10:04 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов объяснил, когда можно будет поднять штрафы за нарушения ПДД до европейского уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, Минюст представил новую редакцию КоАП, которым предлагается существенно повысить штрафы, в частности, за нарушение скоростного режима. Минимальный штраф предлагается повысить с 500 рублей до 3 тыс. рублей. Миронов предвосхитил ссылки на международную практику.

«Я уже даже знаю, что скажут инициаторы: а вот в Германии, а вот в Италии и даже Польше… Послушайте, там у людей совсем другие возможности, зарплаты и уровень жизни. Если уж и подводить под общий знаменатель, то не только карательные меры, но и всё остальное», — отметил Миронов в Facebook.

Он предложил Минюсту обосновать целесообразность такого скачка.

«Давайте сделаем среднюю пенсию в 500−600 евро, зарплаты, пособия по безработице и дороги, как в Европе. Пусть авторы представят не только экономическое обоснование такого скачка, но и его целесообразность. Штрафы должны уменьшать аварийность на дорогах, а не наполнять и без того не скудный бюджет!» — заключил парламентарий.