Москва, , 09:53 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв назвал главных эффект от Brexit.

«Прежде чем говорить о прямых последствиях нынешнего события (а их пока не так много, ведь до конца года будет переходный период), нужно отметить, может быть, самый главный эффект — психологический. Для гордых бритов, это, несомненно, ощущение независимости от чьего-либо диктата (то есть сама необходимость подчиняться общим правилам наравне с кем-то еще)», — отметил Косачёв в Facebook.

Но есть еще одна сторона — Евросоюз и те, кто в него стремится, указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, госсекретарь США Майкл Помпео высоко оценил состоявшийся выход Великобритании из Евросоюза (Brexit).

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