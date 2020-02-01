Вашингтон, 1 февраля 2020, 09:53 — REGNUM США не могут себе позволить обострение торговой войны с Европейским союзом, заявили сотрудники Центра новой американской безопасности Кариса Нитше и Сэм Доршимер в статье для издания The Hill.
По словам экспертов, учитывая наличие крепких экономических связей с Китаем, ЕС, безусловно, представляет собой очень важный актив с точки зрения конкуренции с Китаем, но уровень трансатлантического доверия достиг исторически низкого уровня.
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