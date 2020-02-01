Вашингтон, 1 февраля 2020, 09:53 — REGNUM Белый дом готовится нанести новый удар по легальной миграции, заявил политический обозреватель Ной Смит в статье для издания Bloomberg.
По словам обозревателя, американская администрация сейчас готовится нанести новый удар по легальной миграции.
Смит подчеркнул, что суть нововведений заключается в том, что в случае, если у сотрудника иммиграционной службы возникнет малейшее подозрение в том, что мигрант в будущем может воспользоваться какими-либо государственными льготами, человеку могут отказать во въезде в США.
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