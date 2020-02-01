Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Белый дом готовится нанести новый удар по легальной миграции, заявил политический обозреватель Ной Смит в статье для издания Bloomberg.

«С момента своего прихода к власти президент США Дональд Трамп так и не смог провести через Конгресс какой-либо серьезный закон, позволивший бы сократить миграцию в США. Его предложения не поддержали в Конгрессе. Однако Трамп обнаружил, что он может достигнуть многого благодаря одной лишь исполнительной власти», — говорится в статье.

По словам обозревателя, американская администрация сейчас готовится нанести новый удар по легальной миграции.

Смит подчеркнул, что суть нововведений заключается в том, что в случае, если у сотрудника иммиграционной службы возникнет малейшее подозрение в том, что мигрант в будущем может воспользоваться какими-либо государственными льготами, человеку могут отказать во въезде в США.

Читайте также: Стала известны дата голосования по импичменту Трампа в Сенате