Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Греция является слабым звеном в антитеррористической системе Европейского союза, заявил эксперт в сфере борьбы с терроризмом Дейвид Гартенштайн-Росс в статье для издания The National Interest.

По словам эксперта, существует ряд факторов, включая слабый пограничный контроль, высокий уровень коррупции, а также усиление исламистской экстремисткой активности, которые могут поспособствовать превращению Греции в главный пункт назначения для спасающихся бегством боевиков, которые затем могут принять участие в организации атак на территории ЕС.

«В течение последних нескольких лет разворачивающийся миграционный кризис парализовал Грецию, страна также столкнулась с экономическими трудностями и растущим популизмом, в связи с чем надзор за джихадистами может оказаться более слабым, чем в других странах», — говорится в статье.

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