Вашингтон, 1 февраля 2020, 09:52 — REGNUM Греция является слабым звеном в антитеррористической системе Европейского союза, заявил эксперт в сфере борьбы с терроризмом Дейвид Гартенштайн-Росс в статье для издания The National Interest.
По словам эксперта, существует ряд факторов, включая слабый пограничный контроль, высокий уровень коррупции, а также усиление исламистской экстремисткой активности, которые могут поспособствовать превращению Греции в главный пункт назначения для спасающихся бегством боевиков, которые затем могут принять участие в организации атак на территории ЕС.
Читайте также: Косачев рассказал об опасности Brexit для ЕС