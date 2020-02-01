1 февраля 2020 | Время чтения 4 мин

Александр Белов, , 10:21 — REGNUM С момента своего прихода к власти президент США Дональд Трамп так и не смог провести через Конгресс какой-либо серьезный закон, позволивший бы сократить миграцию в США. Его предложения не поддержали в Конгрессе. Однако Трамп обнаружил, что он может достигнуть многого благодаря одной лишь исполнительной власти, пишет политический обозреватель Ной Смит в статье для издания Bloomberg.

Осторожно мигранты! Иван Шилов © ИА REGNUM

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Во-первых, изменив правила предоставления убежища и порядок подписания соглашений о переводе мигрантов в другие штаты, Трамп фактически сократил поток лиц из Центральной Америки, которые ищут убежища в США. Администрация также усложнила порядок обращения в миграционную службу. Переселение беженцев также сократилось до рекордно низкого уровня.

Но наибольшее влияние может оказать частое использование администрацией ксенофобской риторики. США больше не рекламируют себя в качестве страны, открытой для мигрантов. Вместо этого Трамп говорит, что страна «переполнена». Такое отношение может заставить многих людей задуматься, а стоит ли вообще ехать в США. В 2018 году прирост населения, родившегося за границей, сократился примерно на 70% по сравнению с 2017 годом и составил всего 200 тыс. человек. Люди все еще переезжают в США, но в гораздо меньшем количестве, чем раньше.

Администрация сейчас готовит новую атаку на легальную миграцию. Недавно Верховный суд США разрешил администрации продолжить запланированный пересмотр старого правила, запрещающего въезд мигрантам, если существует высокая вероятность того, что в будущем эти мигранты станут полностью зависимы от государственных пособий.

Правило приема лиц, которые потенциально могут оказаться зависимыми от государственного попечения, действует в 1882 года. Содержание этого правила со временем несколько раз менялось. Данное правило гласит:

«На момент подачи заявления на получение визы любой иностранец, который, по мнению консульского должностного лица или по мнению генерального прокурора … может в будущем оказаться зависимым от государственной поддержки, не может быть принят».

Однако многое зависит от толкования того, кто именно является лицом, находящимся на государственном попечении. По мнению предыдущих администраций, мигранты входили в число лиц, находящихся на государственном попечении, если более половины их доходов они получали за счет государственных денежных пособий. Но согласно более строгой интерпретации администрации Трампа, любой мигрант, которые пользуется любыми государственными благами, включая талоны на питание и т.п., на протяжении трех лет, будет считаться лицом, находящимся на государственном попечении.

Естественно, потенциальные мигранты станут отказываться от получения государственных льгот. Но этого может оказаться недостаточно, потому что суть заключается не в том, что они будут получать эти льготы, а в том, что у сотрудника иммиграционной службы может возникнуть подозрение, что заявитель, вероятно, воспользуется льготами в будущем. Одного подозрения будет достаточно для того, чтобы отказать во въезде.

Со стороны иммиграционных чиновников Трампа может возникнуть предвзятый подход к тому, кого впустить в страну, а кого нет. Правило разрешает чиновникам учитывать широкий спектр факторов, включая возраст, кредитный рейтинг, размер семьи, уровень владения английским языком, финансовые активы и так далее. Существует риск того, что предвзятость по отношению к представителям определенных рас, религий и национального происхождения может повлиять на решение иммиграционных органов.

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Но даже если не будет никакой предвзятости, столь жесткие правила приема могут исключить въезд в страну большого количества наиболее предприимчивых и успешных мигрантов, которые привозят с собой небольшое имущество, но которые готовы годами упорно бороться, чтобы они или их дети оказались на вершине социальной лестницы. Исследования показывают, что семьи мигрантов демонстрируют превосходный уровень социальной мобильности в первом и втором поколении.

Будущий американский предприниматель Эндрю Карнеги родился в крайней нищете в Шотландии. Затем он приехал в Соединенные Штаты, основал там вторую крупнейшую в США сталелитейную компанию U.S. Steel и стал одним из самых богатых американцев. Его могли бы просто не впустить в страну, если бы на тот момент действовали правила приема, установленные администрацией Трампа. Сколько новых Карнеги останутся за боротом из-за нового порядка приема мигрантов? А сколько еще людей отпугнут заявления о том, что США больше не являются место, где из нищего можно превратиться в богача?