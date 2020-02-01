Киев, , 09:42 — REGNUM Служба безопасности Украины не запрещала въезд на территорию Украины актеру Виктору Логинову, исполнившему главную роль в сериале «Счастливы вместе». Об этом 31 января со ссылкой на официальный ответ украинской спецслужбы на запрос журналиста сообщили «Украинские новости».

В СБУ отметили, что по состоянию на дату запроса (27 января) въезд на территорию государства Логинову украинской службой безопасности запрещен не был. Вместе с тем, в СБУ отметили, что государственную пограничную службу уведомили о фактах «нарушения» Логиновым правил пересечения государственной границы Украины.

ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно, что в городе Харькове отменили спектакль с участием Виктора Логинова. Об этом сообщил лидер украинской организации «Свитанок», заявив, что спектакль отметили после обращения в службу безопасности Украины, а сам Логинов ранее выступал в Севастополе.

Отметим, что Украина считает Крым своей территорией и не признает решение крымчан о воссоединении с Российской Федерацией. Территорию полуострова Киев считает «временно оккупированной». Украина настаивает, что въезд в Крым должен совершаться только через ее территорию.

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