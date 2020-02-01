Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Вероятнее всего главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Касим ар-Райми был убит при авиаударе США в Йемене. Об этом 31 января сообщает газета The New York Times.

Газета приводит данные источников, согласно которым местоположение ар-Райми устанавливалось властями США в течение нескольких месяцев. Первоначальную информацию в ноябре 2019 года ЦРУ получили от йеменского информатора, после чего для разведки активно использовались беспилотники.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе войска США нанесли удар по позициям группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Йемене. Сообщается, что целью американского удара был один из главарей террористов Касим аль-Райми. При этом Пентагон пока не подтвердил его гибель.

По мнению газеты, США официально объявят об уничтожении ар-Райми после получения дополнительных подтверждений его смерти.

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