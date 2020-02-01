Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Состоявшийся выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) уважает волю британского народа, написал 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

В своём сообщении официальный представитель США объяснил, что удовлетворён тем, как проходил процесс выхода.

«Мы продолжим развивать наши прочные, продуктивные и процветающие отношения с Великобританией, по мере того как она открывает для себя новую главу», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания, осуществив Brexit, стала первой страной в истории, покинувшей Евросоюз. Выход страны из объединения состоялся 31 января в 23:00 по лондонскому времени (1 февраля 02:00 мск).

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