Киев, , 07:45 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) находится в «состоянии клинической смерти» из-за возвращения в неё делегации России.

По его словам, организация себя опозорила тем, что избрала главой российской делегации депутата Госдумы Петра Толстого («Единая Россия»).

«Вообще себя опозорила и еще не раз пожалеет об этом. Это как пощечина самим себе. Теперь ПАСЕ в состоянии клинической смерти, но прекращать бороться не стоит», — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января ПАСЕ приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме. На пост вице-председателя Ассамблеи избран Пётр Толстой.

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