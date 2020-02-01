Москва, , 07:44 — REGNUM С 1 февраля российские авиакомпании смогут осуществлять полеты в Китай только в чартерном режиме, 31 января сообщается на сайте Минтранса РФ.

Как уточняется в сообщении, переход на новый порядок может изменить номера рейсов, а также дату и время их выполнения. В Минтрансе отметили, что скорректированная информация будет доступна на сайтах авиакомпаний, а их центры обслуживания получат от ведомства памятки для информирования пассажиров.

Помимо этого, в министерстве добавили, что Росавиация организовала штаб для контроля авиаперевозок между РФ и КНР. Управлять штабом назначен глава Росавиации Александр Нерадько.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января, по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавируса в России, российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение между Россией и Китаем будет приостановлено с 1 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус сочли опаснее кризиса 2008 года