Лондон, , 07:32 — REGNUM Мэр Лондона Садик Хан вступил в полемику по поводу польского ревизионизма в отношении Холокоста, передает портал Jewish News. Его заявления прозвучали в связи с выписыванием мэрией британской столицы чека в размере 300 тысяч фунтов стерлингов мэрии польского города Освенцим в том числе для того, чтобы помочь справиться с проблемой «переписывания истории».

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Хан принял участие в церемонии празднования освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которое проходило 27 января в Освенциме. Он рассказал изданию, что обеспокоен тем, как польское правительство говорит о своей роли в связи с геноцидом, развязанным нацистами. Мэр Лондона также выразил недовольство решением президента Польши Анджея Дуды заблокировать переназначение историка Дариуша Столы директором музея истории евреев в Варшаве (Polin).

Хан добавил, что целью пожертвования мэрии Лондона было сохранение исторических фактов. «Польское правительство правой ориентации неоднократно представляло Польшу как жертву нацистов без упоминания об антисемитизме до, во время и после Холокоста», — отмечает Jewish News.