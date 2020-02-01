Киев, , 07:07 — REGNUM Интересы Китая, который стремится проникнуть на Украину, не идут на пользу украинскому народу, заявил госсекретарь США Майкл Помпео 31 января в интервью телеканалу ABC.

Помпео не стал пояснять свои слова.

Он отметил, что на Украине хочет работать американский бизнес и власти США намерены убедиться в целесообразности данного шага. Госсекретарь добавил, что обсуждал на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским именно эти вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января госсекретарь США Майкл Помпео прибыл на Украину, совершив в страну свой первый визит с начала вступления в президентскую должность Владимира Зеленского.

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