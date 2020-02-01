Киев, , 06:36 — REGNUM Заявление о причастности к открытию Антарктиды полтавским дворянином Иваном Завадовским сделал исследователь истории материка Василий Придатко-Долин в эфире украинского телеканала «1+1».

По словам Придатко-Долина, дворянин, который якобы был родом из мест, где сейчас находится Украина, являлся помощником капитана шлюпа «Восток», корабля русской кругосветной экспедиции 1819—1821 годов, открывшей Антарктиду.

Напомним, 200 лет назад, 28 января 1820 года 1-й русская антарктическая кругосветная экспедиция 1819—1821 годов, в составе которой были парусные военные шлюпы «Восток» и «Мирный», под командованием русских мореплавателей Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла материк Антарктида.

Читайте также: Путин поздравил полярников с 200-летием открытия Антарктиды