Амстердам, , 06:28 — REGNUM Правительство Нидерландов предоставляло нижней палате парламента неполную и неверную информацию об итогах голландской миссии в афганской провинции Кундуз. К такому выводу пришла служба экспертных оценок при Министерстве иностранных дел Нидерландов. Миссия в Кундузе проходила с 2011 по 2013 и была направлена на обучение сотрудников афганских служб охраны правопорядка.

В докладах о подготовке афганских полицейских в общее число курсантов включались курсанты, бросившие занятия досрочно. Курсанты, проходившие разные разделы тренировочной программы, включались в списки участников по несколько раз. По мнению исследователей, руководство миссии пыталось представить как можно более благоприятную картину хода миссии, несмотря на то, что в распоряжении миссии оказалось недостаточное число потенциальных курсантов.

Исследователи пришли к выводу, что многие доклады руководства миссии содержат неполную или односторонне положительную информацию. Поэтому исследователи затрудняется дать однозначную оценку итогам миссии.

Правительство Нидерландов заявило, что примет меры, чтобы информация о подобных миссиях в будущем включала и более критические оценки.

Исследователи рекомендовали правительству проводить экспертные оценки силами независимых экспертов, а не министерств, имеющих отношение к миссиям. Однако правительство заявило, что политическая деликатность подобных миссий, а также интересы партнёров и союзников делают маловероятной проведение экспертной оценки на месте третьей стороной.