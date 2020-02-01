Москва, , 05:57 — REGNUM Великобритания, осуществив Brexit, нанесла серьезный удар по главным ценностям Евросоюза — его «мягкой силе» и европейской мечте, и, тем самым, создала опасный прецедент. Об этом заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Косачев считает, что ЕС создавался как «некая ойкумена» для европейских государств, в котором все страны свободны и независимы и куда все стремятся попасть. По мнению сенатора, в этом также заключалась и «мягкая сила» Евросоюза, которая часто приводила жестоким последствиям: перевороты, крах экономик, зачистка информационного пространства и политического поля. По словам Косачева, своим выходом Великобритания все это поставила под сомнение.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Великобритания вышла из состава Евросоюза, оставаясь только в его экономических структурах — Таможенном союзе ЕС и Европейском едином рынке.

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