Нью-Йорк, США, , 05:38 — REGNUM Бельгия с 1 февраля будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, сообщили журналистам в бельгийском постпредстве при ООН.

Место председателя Бельгия займёт на месяц, в порядке очерёдности. За это время дипломаты из Брюсселя планируют поднять на площадке Совбеза вопросы, посвящённые урегулированию конфликтов и правосудию переходного периода.

В частности, Бельгия планирует провести брифинг по теме «Дети и вооруженные конфликты», обсудить меры по восстановлению мира после конфликта, а также процессы правосудия, которые возникают после завершения конфликтов. Состоится ряд других мероприятий.

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