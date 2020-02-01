Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Американский Сенат назначил на 5 февраля голосования по двум статьям обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках дела по импичменту, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что соответствующую резолюцию в Сенате выдвинул республиканец Митч Макконел. Большинство сенаторов поддержали его инициативу. Теперь итоговое голосование состоится 4 февраля в 16:00 по местному времени (5 февраля в 00:00 по московскому).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенаторы-республиканцы запретили представителям Демпартии США вызывать свидетелей на процесс по импичменту американскому президенту Дональду Трампу. Демократам не хватило одного голоса, чтобы продавить свое решение.

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