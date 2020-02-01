Лондон, , 03:51 — REGNUM Великобритания, осуществив Brexit, стала первой страной в истории, покинувшей Евросоюз.

Выход страны из объединения состоялся 31 января в 23:00 по лондонскому времени (1 февраля 02:00 мск).

Окончательную свободу Великобритания получит 31 декабря 2020 года. До этого времени королевство останется в Таможенном союзе ЕС и Европейском едином рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января Европарламент проголосовал за выход Великобритании из ЕС. Подавляющее большинство — 621 депутат — одобрило Brexit, а 49 — высказались против.

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