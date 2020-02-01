Брюссель, , 03:12 — REGNUM Европейское дипломатическое представительство в Лондоне начало свою работу с 1 февраля — со дня выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в распространённом заявлении.

«Дипломатическое представительство Евросоюза отныне будет обеспечиваться делегацией ЕС под моим руководством как верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. Работа начинается сегодня», — говорится в сообщении.

Руководить европейской делегацией в Великобритании будет португальский дипломат Жуан Вале де Алмейда.

В своём заявлении Боррель отметил, что в ЕС по-прежнему сожалеют о выходе Соединенного Королевства из союза.

Как сообщало ИА REGNUM, Brexit состоялся 31 января 2020 года в 23:00 по британскому времени, или 1 февраля в 02:00 мск. После этого ЕС и Великобританию ждет «переходный период», во время которого стороны должны окончательно решить вопросы двусторонней торговли и границ.

Читайте ранее в этом сюжете: У зданий ЕС в Брюсселе убрали британские флаги