Киев, , 02:55 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что в Греции, где он находился с визитом в сентябре 2019 года, была предпринята попытка отравить его ртутью.

Комментируя инцидент телеканалу ТСН, Шокин сообщил, что обратился в правоохранительные органы Греции с соответствующим заявлением.

«Официально я еще ответа не получил, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного производства в связи с моим преднамеренным (попыткой) убийством», — сказал экс генпрокурор.

Шокин также не исключил причастности к попытке его отравления бывшего вице-президента США Джо Байдена. Имя высокопоставленного американского чиновника, по сообщениям СМИ, появилось в деле в связи с тем, что Шокин изучал деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.

Из публикаций в прессе следует, что в 2015 году Джо Байден обратился к бывшему украинскому президенту Петру Порошенко уволить генпрокурора Шокина.