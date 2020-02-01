Ла-Пас, , 02:54 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес подтвердила своё участие в совещании по недопущению победы сторонников экс-президента страны Эво Моралеса на предстоящих выборах. Об этом 31 января она сообщает в своём Twitter.

«Благодарю «Комитет за интересы Санта-Круса» за приглашение принять участие в совещании за единство и демократию в Боливии, подтверждаю своё участие и свою приверженность нашей демократии и свободе», — написала Аньес на своей страничке.

Предполагается, что её на этой встрече будет сопровождать глава МВД Боливии Артуро Мурильо.

Своё участие в совещании подтвердил ряд кандидатов в президенты на предстоящих выборах. Среди них — Карлос Меса, бывший основным соперником Моралеса на последних выборах, Луис Фернандо Камачо, который возглавлял протесты против переизбрания Моралеса, занявший по итогам выборов третье место Чи Юн Чунг и экс-президент Боливии в 2001—2002 годах Хорхе Кирога.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января бывший президент Боливии Эво Моралес заявил о своём возможном участии в выборах в боливийский парламент.

Кандидатура Луиса Арсе на должность президента, а Давида Чокеуанки — на должность вице-президента Боливии, была утверждена партией Моралеса «Движение к социализму» по результатам съезда в Аргентине.

Читайте также: 28 января в Боливию вернётся кандидат в президенты от партии Моралеса

Читайте ранее в этом сюжете: Эво Моралес: я буду продолжать заниматься политикой