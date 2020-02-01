Вашингтон, , 02:21 — REGNUM Войска США нанесли удар по позициям группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Йемене, передает телеканал CNN.

Сообщается, что целью американских войск был один из главарей террористов Касим аль-Райми. При этом Пентагон пока не подтвердил гибель террориста. В настоящее время Белый дом проверяет эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января ВВС США нанесли авиаудар в афганской провинции Кундуз. В результате налета погибли пятеро мирных жителей.