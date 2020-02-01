Оттава, , 01:42 — REGNUM Рядом с воздушным пространством Канады 31 января пролетели два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. Об этом Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) января сообщает на своей странице в Twitter.

«NORAD положительно идентифицировал два российских бомбардировщика Ту-160 «Блэкджек», вошедших в канадскую зону идентификации ПВО 31 января 2020 года. Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады», — говорится в сообщении.

По словам командующего NORAD, американского генерала Терренса О'Шонесси, комментирующего там же полёт российских самолётов, «наши противники продолжают использовать свои системы оружия дальнего действия и предпринимают все более агрессивные усилия, включая подходы к Соединенным Штатам и Канаде».

Читайте также: Российский Ту-160 легко ушёл от двух F-35

Как сообщало ИА REGNUM, по словам командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша международная деятельность дальней авиации ВКС РФ будет расширена.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские ракетоносцы могут снова навестить Америку в 2020 году