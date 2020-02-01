Киев, , 00:58 — REGNUM Дальнейшее лоббирование партией «Слуга народа» закона о продаже земли может привести к свержению президента Украины Владимира Зеленского, заявил 31 января журналистам депутат Верховной рады Вадим Рабинович («Оппозиционная платформа — За жизнь»).

«Мы их предупредили: «Дорогие «слуги», если вы сделаете еще один шаг в сторону продажи земли, то народ сменит власть», — сказал Рабинович.

Он добавил, что их фракция не призывает к свержению власти, но народ может вспомнить, что именно он является «хозяином страны», и принять соответствующее решение. Для этого, по мнению Рабиновича, «нужно лишь сто тысяч человек улице».

Как сообщало ИА REGNUM, Верховная рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Рассмотрение законопроекта во втором чтении может начаться в середине февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: О продаже земли на Украине: миллионы людей еще не поняли, какая пришла беда