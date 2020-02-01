Москва, , 00:49 — REGNUM «Право» Польши на репарации от России никто в мире не признает, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Никто в мире больше этого «права» не признаёт — ни с оговорками, ни без. Чисто польская фантазия, не имеющая никакого отношения к международному праву. Шансы: ниже нуля», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил о наличии у польской стороны «безоговорочного права» на получение репараций от России за ущерб, якобы нанесенный Варшаве в ходе Второй мировой войны. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала претензии Яблонского «шаромыжничеством».

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