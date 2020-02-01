Каракас, , 00:39 — REGNUM В Венесуэле должна быть создана специальная комиссия для проведения срочной реформы судебной системы, 31 января заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в ходе своей речи на открытии сессии Верховного суда республики, которая транслировалась в Twitter.

С таким призывом он обратился к Национальному учредительному собранию Венесуэлы. Он также заявил, что изменения коснутся и Генеральной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января депутат Луис Парра был назначен руководителем Национальной ассамблеи Венесуэлы вместо отстраненного от должности прозападного политика Хуана Гуайдо.

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