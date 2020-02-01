Брюссель, , 00:23 — REGNUM Флаги Великобритании были убраны у зданий Евросовета и Европарламента в Брюсселе незадолго до официального выхода Соединенного Королевства из ЕС, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что у здания Евросовета британский флаг убрали менее, чем за две минуты. А вот на спуск флага Великобритании у здания Европарламента ушло 25 минут. На их место водрузили флаги Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, с началом 1 февраля 2020 года Великобритания официально выходит из состава ЕС. Соединенное Королевство стало первой страной, вышедшей из Евросоюза. До Brexit она пробыла в составе союза 47 лет.

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