1 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

25 января Наталья Поклонская направила поздравления президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому исполнилось 42 года. Наша патриотическая пресса сообщала о поступке Поклонской, захлёбываясь от восторга. Как патриотично, и одновременно дипломатично, и уважительно! Вот какие мы в России хорошие — они нас последними словами поливают, а мы — с днём рождения поздравляем. Ми-ми-ми…

Вадим Бухарский, , 00:47 — REGNUM 25 января президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 42 года. Поздравления имениннику по случаю радостного события направила депутат Госдумы РФ, бывший крымский прокурор, Наталья Поклонская. В опубликованном в Instagram поздравлении она выразила надежду на «восстановление дружеских отношений между Россией и Украиной».

Скриншот страницы социальной сети Instagram @nv_poklonskaya

Наша патриотическая пресса сообщала о поступке Поклонской, захлёбываясь от восторга. Как патриотично, и одновременно дипломатично, и уважительно! Вот какие мы в России хорошие — они нас последними словами поливают, а мы — с днём рождения поздравляем. Ми-ми-ми…

К сожалению, тезис о «восстановлении дружеских отношений» между двумя частями разделённой страны повторяют очень многие. Конечно, мы не будем сильно придираться к Наталье Владимировне. Красивым женщинам можно многое простить, даже прогулки 9 мая с портретом гражданина Романова.

А вот господам политологам и прочим аналитикам повторять мантру о «восстановлении дружеских отношений» не к лицу. Сам по себе напрашивается вывод, что они либо чего-то не понимают, а значит профнепригодны, либо сознательно вводят своих читателей в заблуждение, а это уже совсем другая статья.

Все, кто берётся рассуждать о политике на страницах интернета и ещё сохранившихся газет, или с «голубого экрана», должны понимать, что никакого улучшения отношений той части России, которая продолжает признавать себя Россией, с той, которая уже считает себя Украиной, в принципе быть не может. Это дорога с односторонним движением.

В отношениях между целым и отторгаемой от него частью не может быть обратной динамики. Только в том случае, когда и если будет установлен контроль над отторгаемой территорией, процесс можно повернуть вспять. Пока на Украине правят люди, вся власть, благосостояние, и сама жизнь которых зависит от «незалежности», процесс нарастания напряжённости в отношениях с Российской Федерацией может только нарастать теми или иными темпами.

Может быть, можно добиться его временной приостановки, но в реальной жизни статики не существует. Процесс обострения будет идти всё равно, пусть и максимально замедленными темпами.

Чтобы понимать это, достаточно знать историю Украины с конца XIX века. А каждый, кто публично комментирует украинские события, должен её знать. Вся история украинства с момента придания ему «национальной» окраски, просто вопиёт об этом.

Наталья Поклонская с иконой Николая II во время шествия «Бессмертного полка» © ИА REGNUM

Процесс украинизации впервые пошёл с места в карьер во время разрушения Российской Империи и Гражданской войны. После прекращения махновщины, на Советской Украине процесс продолжился под управлением троцкистов. Но без прямых проклятий в адрес Москвы, так по тем правилам было надо. И приостановлен он был только с утверждением в СССР власти русско-патриотического крыла большевиков под сенью имперской русской разведки.

Следующий раз резьбу сорвало сразу с приходом «просвещённых европейцев» в 1941 году. «Украинизация» пошла такими темпами, что даже немцы были слегка в шоке — и начали сами заталкивать ее обратно туда, где она и должна находиться. Опять же, советской власти остановить её удалось только большими усилиями после возвращения прямого контроля над территорией и зачисткой бандеровского подполья.

Новая «руина» началась с получением Украиной «незалежности» в 1991 году. Так как «развод» был относительно мирным, кто-то, кто ничего не понимает в политике, мог ещё строить иллюзии о «дружественных» перспективах российско-украинских отношений. Но они только ухудшались. То быстрее, то медленнее. В точном соответствии с логикой выделения из большого народа нового малого народа с новой идентичностью. По-другому и быть не могло.

В 2013 году, когда процесс разрушения экономики, инфраструктуры и социальной сферы дошёл до некоторой критической точки, украинским элитам понадобилось устроить войну, чтобы оправдывать перед народом дальнейшую деградацию страны, и продолжать воровать, но уже на пожаре. А может быть, я переоцениваю их проницательность, и решение приняли за пределами Украины. Но одной из причин было именно это.

«Майдан» сделал огромную «ступеньку» вниз на графике деградации Украины. Но точно такую же «ступеньку» вниз он сделал в отношениях с Российской Федерацией.

Майдан Mstyslav Chernov

Я могу понять политиков, говорящих о «восстановлении отношений». Они должны выражаться политкорректно, и многие очевидные вещи им говорить запрещено. К тому же им ни к чему лишние напряги со всякими санкциями, войной у границ, обструкцией в зарубежных СМИ, и так далее, в то же ПАСЕ хочется ездить и пить вино на Елисейских. Им хочется, чтобы всё было как можно спокойнее, даже если под покровом этого спокойствия нацисты творят своё чёрное дело по загаживанию умов новых поколений.

Я понимаю, что у российских властей при сохранении текущей экономической модели и либеральной идеологии, нет возможности принять на баланс ещё несколько десятков миллионов населения. Да и население это местами сильно подпорчено.

Я могу понять бизнесменов, им надо деньги зарабатывать, а далеко не все из них могут зарабатывать на войне. Большинству из них лучше торговать, чем воевать. Я понимаю, что война — это страшно, что на ней убивают.

Но, господа политические эксперты, поймите вы наконец, что ваша задача — объяснять всем правду, какая горькая она ни была бы, а не успокаивать людей необоснованными надеждами на то, что «всё будет хорошо». Ничего само хорошо не будет.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Не надо путать ситуацию на Украине и в Белоруссии с подобными недружественными к России проявлениями, к примеру, в республиках Закавказья. Грузия или Армения — это реальные национальные государства, и встречающаяся в них русофобия не является необходимым условием их существования. Теоретически, с ними можно искренне дружить. Если, конечно, обладать субъектностью и цивилизационной привлекательностью.

Пора бы понять, что любой, кто призывает к дружбе с людоедами, созданными специально для уничтожения русских людей, либо дураки, либо работают на врагов и предателей. Да, на врагов, которым надо, чтобы Россия дальше оплачивала «банкет» русофобов под песни о «братской дружбе».

Если Россия освободится от либерального ярма, к чему, вроде бы, начались подвижки, и явит миру пример достойной жизни, тогда проблемы, подобные украинской, станут просто мелочью. Если политика половинчатого патриотизма будет продолжаться, то пусть необандеровские упыри остаются наедине со своими проблемами, без «братских» объятий с запусканием рук в российский карман.